Последнее обновление: 06.09.2024 17:35

Еврокомиссия выделяет €40 млн Украине для подготовки к зиме

Европейская комиссия анонсировала выделение Украине дополнительных €40 млн. Об этом заявил комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Основная цель этого финансирования – помочь Украине подготовиться к холодным зимним месяцам.

Отмечается, что из этой суммы €35 млн выделено на гуманитарные проекты в Украине, а остальные €5 млн – на поддержку украинских беженцев и общин, которые их принимают в Молдове.

"Вместе со своими гуманитарными партнерами ЕС стремится отремонтировать поврежденные здания, обеспечить электро– и теплоснабжение, а также предоставить убежище тем, кто в нем больше всего нуждается", – говорится в заявлении.

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