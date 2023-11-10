ЕС рассматривает план помощи Украине в обход вето Венгрии

Страны ЕС рассматривают альтернативный план финансирования Украины на случай, если Венгрия наложит вето на текущее предложение в размере 50 миллиардов евро. Об этом агентству Bloomberg рассказали источники.

Агентство отмечает, что предложение будет включать национальные гарантии стран-членов для привлечения финансирования на рынках, если Будапешт заблокирует пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, включающего в пакет помощь Украине. Его принятие требует единодушия.

По данным собеседников агентства, некоторые страны выступают за то, чтобы как можно быстрее найти альтернативное решение по финансированию Украины, чтобы усилить давление на венгерского премьера Виктора Орбана.

Опасения относительно возможного венгерского вето и размышления о том, как его обойти, появились после того, как Будапешт призвал к всесторонней дискуссии относительно эффективности и устойчивости существующей стратегии ЕС в отношении Украины.

Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет ЕС на 66 млрд евро для покрытия возросших расходов. Часть из них пойдет на программу финансовой поддержки Киева в размере 50 млрд евро, предусмотренную на следующие четыре года.

Европейская комиссия надеялась на заключение соглашения по бюджету до конца года. Но разногласия в позициях по его общему пересмотру подорвали усилия по принятию своевременного решения.

В прошлом месяце газета Financial Times сообщила, что высокопоставленные чиновники ЕС обдумывают идею выделения Венгрии около 13 миллиардов евро из фондов ЕС, которые сейчас заблокированы из-за нерешенных вопросов верховенства права.

Этот шаг, по данным FT, должен был бы поощрить Будапешт к увеличению бюджета ЕС на 2024-2027 годы, в том числе и выделение 50 миллиардов евро для Украины на этот период.