Последнее обновление: 26.09.2024 15:08

ЕБРР улучшил прогноз по росту экономики Беларуси в 2024 году

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси в 2024 году составит 4,2%. Такой прогноз содержится в сентябрьском докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) о перспективах региональной экономики.

В сентябре ЕБРР прогнозировал рост белорусской экономики по итогам 2024 года на уровне 1,3%, в мае этого года — 2,8%.

По мнению аналитиков ЕБРР ВВП Беларуси в 2025 году вырастет на 2,5%, что на 0,3% лучше майского прогноза.

При этом аналитики подчеркнули, что «риски снижения прогноза высоки».

Ранее по теме


<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование