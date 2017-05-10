ЕБРР уже прогнозирует вместо роста экономики Беларуси рецессию в этом году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует продолжение рецессии в Беларуси в этом году на уровне 0,5%. Такая цифра фигурирует в майском обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects).

"Мы прогнозируем, что экономика Беларуси в 2017 году сократится на 0,5% и вернется к росту 1% в 2018 году", - говорится в обзоре.

В нем отмечается, что в 1-м квартале 2017 года белорусский ВВП вырос на 0,3%. Умеренность роста заработной платы и в целом жесткая денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика привели к снижению инфляции до 11,8% в 2016 году и до 6,4% в годовом исчислении в марте 2017 года, что является самым низким уровнем с марта 2010 года.

Ставка рефинансирования с начала 2017 года снижалась Нацбанком 4 раза - с 18% в январе до 14% в апреле. Дефицит счета текущих операций сократился с 6,6% ВВП в 2014 году до 3,6% ВВП в 2016 году.

В то же время международные резервные активы Нацбанка Беларуси остаются на низком уровне и покрывают примерно два месяца импорта.

"Банковский сектор продолжал сталкиваться с проблемами", - пишут эксперты ЕБРР и отмечают, что по состоянию на 1 марта 2017 года доля проблемных кредитов составляла 13,3%.

Напомним, в ноябре прошлого года ЕБРР прогнозировал рост экономики республики на уровне 1%.

Между тем власти Беларуси ожидают в 2017 году роста ВВП на 1,7%. По итогам 1-го квартала, по данным Белстата, рост составил 0,3%. На этом основании премьер-министр страны Андрей Кобяков заявил, что экономика постепенно выходит из рецессии.