Последнее обновление: 24.09.2024 17:07

Экономика Казахстана в январе-августе выросла на 3,7%

Рост экономики Казахстана в январе-августе 2024 года составил 3,7%. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Рост экономики за январь-август составил 3,7%. Наибольшее увеличение показали секторы строительства (8,8%), транспорта и складирования (7,9%), связи (7,4%), торговли (5,5%), обрабатывающей промышленности (4,9%)", - говорится сообщении.

Ранее бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам сообщало, что рост ВВП Казахстана в январе-июне 2024 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 3,2% в реальном выражении.

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