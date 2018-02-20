План развития Казахстана до 2025 года предусматривает новую модель экономического роста

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил Стратегический план развития республики до 2025 года, сообщила пресс-служба главы государства.

Стратегический план развития Казахстана до 2025 года является документом системы государственного планирования на среднесрочный период и разработан в реализацию долгосрочной Стратегии развития Казахстана до 2050 года.

Стратегический план до 2025 года приходит на смену Стратегическому плану развития Республики Казахстан до 2020 года.

Стратегический план до 2025 года построен вокруг семи важнейших системных реформ и семи приоритетных политик, которые будут осуществляться в экономике и социальной жизни страны в период до 2025 года. Для измерения прогресса страны на пути вхождения в число 30-ти развитых стран мира определены ключевые национальные индикаторы и международные индексы.

Согласно Стратегическому плану развития, Казахстану необходимо добиться среднегодовых темпов роста ВВП до 2025 года на уровне 5%, чтобы обеспечить вхождение в лигу тридцати ведущих стран мира к 2050 году, указано в Стратегическом плане развития Казахстана до 2025 года, утвержденном президентом страны.

Стратегический план включает три сценария дальнейших мировых событий и в каждом из них разрабатывает пути развития, необходимые Казахстану для сохранения и усиления статуса успешного современного государства.

Сценарий "Бум технологий" предполагает, что технологический прогресс стал основным конкурентным преимуществом в мире.

Страны, которые вовремя инвестировали в инновации и смогли обеспечить их внедрение, добились высоких темпов роста производительности во всех отраслях экономики. В этих условиях развитые страны будут расти на 2,5%, а развивающиеся - на 4,7% в среднем ежегодно.

В рамках данного сценария Казахстану важно своевременно завершить технологическую модернизацию всех отраслей, чтобы не попасть в группу отстающих стран, которые вынуждены импортировать большую часть жизненно необходимых высокотехнологичных товаров и услуг и расплачиваться за это природными ресурсами.

На первый план должны выйти обновление основных средств и производственных процессов, развитие когнитивных и технологических навыков и компетенций рабочей силы, привлечение высококвалифицированных специалистов, обеспечение кибербезопасности.

При данном сценарии до 2025 года Казахстану необходимо добиться среднегодовых темпов роста ВВП на уровне 5%.

Сценарий "Единый открытый мир" предполагает усиление процессов глобализации на фоне либерализации, свободной торговли и международной интеграции. Ожидается опережающий рост развивающихся стран с усилением роли стран Азии. В этих благоприятных условиях темпы роста развитых стран повысятся на 3,1%, а развивающихся - на 5,2% в среднем в год.

В рамках данного сценария для Казахстана важно принимать активное участие в процессах международной интеграции, особенно в Евразийском регионе, путем более глубокой интеграции в проект "Нового Шелкового пути". Проведение быстрых крупномасштабных инвестиций в НИОКР и инновации, а также усиление внутренней конкуренции позволят Казахстану выйти на мировые рынки с более конкурентоспособными товарами и услугами и повысить свою долю в объемах мировой торговли.

Для привлечения иностранных инвестиций и формирования благоприятного имиджа необходимо ускорить реализацию рекомендаций ОЭСР, направленных на обеспечение верховенства закона, повышение открытости экономики и достижение устойчивого развития.

В этих условиях до 2025 года Казахстану необходимо добиться среднегодовых темпов роста ВВП на уровне 5,4%.

Сценарий "Разрозненный мир" предполагает широкое распространение политики протекционизма, в результате чего общемировой рост замедлится, а экономики развивающихся стран утратят свой импульс. Ожидается значительный спад мировой торговли. В политическом плане мир станет еще более раздробленным на фоне проявлений национализма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, ограничения миграции.

Этот сценарий приведет к снижению среднегодовых темпов роста ВВП развитых стран до 1,2%, а развивающихся - до 2,7% в среднем в год.

При этом сценарии для Казахстана важно расширение ассортимента экспортируемых товаров и услуг и повышение их конкурентоспособности на мировых рынках для компенсации снижения доходов от экспорта сырьевых товаров. Необходимо усилить акцент на социальных приоритетах в целях защиты уязвимых слоев населения.

В этих условиях до 2025 года Казахстану необходимо будет добиться среднегодовых темпов роста ВВП на уровне 4%.

"Из трех представленных сценариев развития наиболее вероятным представляется сценарий "Бум технологий", который выбран как приоритетный в Стратегическом плане до 2025 года", - говорится в документе.