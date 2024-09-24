МНС Беларуси уточнило отдельные вопросы маркировки товаров

Постановлением Министерства по налогам и сборам (МНС) № 28 от 5 сентября 2024 г. уточнены отдельные вопросы маркировки товаров.

Как поясняет МНС, документом, в частности, предусмотрены:

определение состава информации, передаваемой в межведомственную распределенную информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров», государственную информационную систему маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации в отношении безалкогольных напитков, соков, мобильных телефонов и ноутбуков;

корректировка перечня уполномоченных складов;

изменение срока вступления в силу постановления ведомства от 16 мая 2024 г. № 18, предусматривающего определение состава информации, передаваемой в Банк электронных паспортов товаров и систему маркировки (по операциям перемещения товаров, не связанным с трансграничной торговлей), с 1 октября 2024 г. на 31 января 2025 г.

Постановление № 28 вступило в силу 21 сентября 2024 г., кроме норм, которыми установлено внесение сведений, передаваемых в вышеуказанные информационные системы в отношении безалкогольных напитков, соков, мобильных телефонов и ноутбуков (они вступят в силу с 1 февраля 2025 г.).