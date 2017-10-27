Срок маркировки меховых изделий продлен в Беларуси до конца 2018 года.

"Срок действия соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками с RFID-метками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха" от 8 сентября 2015 года продлен по 31 декабря 2018 года. Так, для субъектов хозяйствования, осуществляющих ввоз, производство, трансграничную, розничную или комиссионную торговлю предметами одежды из меха, в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018-го сохраняется требование по соблюдению порядка маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками", - говорится в сообщении Министерства по налогам и сборам.