Последнее обновление: 27.10.2017 14:24

Срок маркировки меховых изделий продлен в Беларуси до конца 2018 года

Срок маркировки меховых изделий продлен в Беларуси до конца 2018 года.

"Срок действия соглашения о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками с RFID-метками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха" от 8 сентября 2015 года продлен по 31 декабря 2018 года. Так, для субъектов хозяйствования, осуществляющих ввоз, производство, трансграничную, розничную или комиссионную торговлю предметами одежды из меха, в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018-го сохраняется требование по соблюдению порядка маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками", - говорится в сообщении Министерства по налогам и сборам.

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