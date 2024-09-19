За 8 месяцев Беларуси построено 22,4 тыс. новых квартир

В январе-августе 2024 г. организациями всех форм собственности построено 22,4 тыс. новых квартир.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 2 153,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан введено в эксплуатацию 707,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 32,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 460,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 771,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 35,8% от общего ввода по республике.