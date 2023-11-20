За десять месяцев в Беларуси построено 32,2 тыс. новых квартир

В январе-октябре 2023 г. организациями всех форм собственности построено 32,2 тыс. новых квартир.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 2 974,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 128,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 37,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 791,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 988,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,2% от общего ввода по республике.