Последнее обновление: 19.09.2024 12:19

В Беларуси расширили обязательный перечень товаров для продажи в магазинах

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 46 от 8 июля 2024 года внесены изменения в ведомственный документ от 19 ноября 2020 года № 74 "О перечнях товаров".

"Постановлением устанавливаются перечни товаров, подлежащих включению в обязательный перечень товаров, и одновременно исключаются ассортиментные перечни товаров. При этом перечни товаров, подлежащих включению в обязательный перечень товаров, значительно расширяются, что потребует от субъектов торговли разработки новых обязательных перечней товаров", - говорится в комментарии МАРТ.

Постановление вступит в силу через два месяца после его официального опубликования.

Ранее по теме


<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование