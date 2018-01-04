В Беларуси появится альтернатива кассовым аппаратам

Правительство и Нацбанк постановлением № 1040/17 от 29 декабря 2017 года скорректировали порядок использования кассового оборудования и платежных терминалов.

Как сообщается на сайте Совмина, предусмотрена возможность использования в качестве альтернативы субъектами хозяйствования при реализации товаров (работ, услуг) программной кассы для приема наличных денежных средств (банковских платежных карточек в случае осуществления расчетов в безналичной форме). Программная касса представляет собой программное обеспечение, с помощью которого будут выполняться кассовые операции, данные о которых будут передаваться в систему контроля кассового оборудования (СККО).

При этом предполагается два варианта реализации данного механизма: программная касса может размещаться на электронных устройствах субъектов хозяйствования (ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны); программная касса размещается в центре обработки данных оператора программной кассовой системы и используется посредством доступа в глобальной компьютерной сети интернет с использованием средств идентификации.

Создаваемая программная касса должна соответствовать требованиям законодательства в сфере защиты информации.

Внедрение программной кассы, обеспечение ее функционирования и эксплуатацию, а также передачу данных в СККО будут осуществлять операторы программных кассовых систем, которыми будут выступать юридические лица – резиденты Республики Беларусь, соответствующие требованиям, которые определит МНС.

Кроме того, предусмотрены особенности использования специальных компьютерных систем при приеме денежных средств, а также устанавливаются обязательные требования к таким системам в части формирования платежных документов, регистрации и накопления информации о выполненных кассовых операциях, хранения информации о выполненных кассовых операциях, целостности и сохранности информации при ее передаче, приеме, обработке, учете и хранении.

Также документ обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 квадратных метров и более, использовать кассовый суммирующий аппарат или программную кассу, которые обеспечивают дифференцированный учет данных о товарах

Наряду с этим уточнены положения о ведении кассовой книги, а также требования по использованию кассового оборудования, а также скорректирован перечень случаев, когда юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе принимать наличные денежные средства при продаже товаров (работ, услуг) и осуществлении лотерейной деятельности без применения кассового оборудования и (или) платежных терминалов.

Основные пункты постановления вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.