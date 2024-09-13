В Беларуси построят высоковольтную линию и реконструируют подстанции в двух областях

Лукашенко 12 сентября подписал указ № 358 "О повышении надежности электроснабжения", сообщает его пресс-служба.

Документ предусматривает возведение высоковольтной линии 330 кВ Мозырь - Петриков - Микашевичи с реконструкцией двух подстанций по 330 кВ "Мозырь" и "Микашевичи" в Гомельской и Брестской областях.

Заказчиком по разработке проектной документации и по строительству этого объекта определено РУП "Гомельэнерго", генеральным проектировщиком - РУП "Белэнергосетьпроект", генеральным подрядчиком - ОАО "Западэлектросетьстрой".

"Указ направлен на повышение надежности электроснабжения Мозырского энергоузла. Для данного проекта предусматривается особый порядок строительства, что позволит обеспечить его завершение в 2026 году", - говорится в комментарии.