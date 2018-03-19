Лукашенко изменил указ об оплате газа, электричества и тепла

Лукашенко указом № 110 внес изменения в отдельные положения указа от 22 декабря 2010 года № 670 «О некоторых вопросах оплаты природного газа, электрической и тепловой энергии», сообщает его пресс-служба.

В частности, образовавшаяся до 1 января 2016 года и не погашенная по 31 декабря 2017 года задолженность субъектов хозяйствования за потребленные ими природный газ, электрическую и тепловую энергию зафиксирована в белорусских рублях исходя из курса, установленного Национальным банком на 1 января 2016 года. Пересчет этой задолженности в связи с изменением официального курса белорусского рубля в последующем производиться не будет.

Одновременно потребители освобождены от уплаты процентов, пеней и штрафов, начисленных за несвоевременную оплату энергоресурсов, при погашении ими до 1 января 2018 года зафиксированной на 1 января 2016 года задолженности, а также при ее погашении до 1 января 2019 года при условии своевременной оплаты энергоресурсов, потребленных с 1 января по 31 декабря 2018 года.

"Принятие указа позволит уменьшить издержки потребителей и энергоснабжающих организаций белорусской энергосистемы и тем самым создать предпосылки для увеличения их выручки и прибыли, а также роста налоговых платежей в бюджет. Документ принят в целях поддержки реального сектора и стимулирования экономического роста", - говорится в комментарии к документу.