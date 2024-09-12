Итальянский UniCredit может поглотить Commerzbank

Итальянский UniCredit SpA сохраняет гибкость в принятии решений относительно будущих изменений своей доли в Commerzbank AG, но не исключает возможности поглощения немецкого банка.

Накануне стало известно, что UniCredit стал владельцем 9% акций Commerzbank.

"Мы можем увеличить свою долю или уменьшить ее, и можем объединить операции", - заявил сегодня главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел на Bloomberg Television. "Мы очень терпеливы", - добавил он.

UniCredit приобрел 4,5% акций Commerzbank у правительства Германии, начавшего сокращать долю в банке, которой он владеет со времен финансового кризиса 2008 года. Такой же пакет акций Commerzbank был приобретен итальянским банком на рынке.

Объединение двух банков стало бы одной из крупнейших трансграничных сделок в регионе, однако фининституты могут столкнуться с серьезным сопротивлением профсоюзов.

Правительству Германии на данный момент принадлежит 12% акций Commerzbank.