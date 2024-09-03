В Беларуси анонсировали конференцию по миграции с участием представителей стран ЕС

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков анонсировали проведение в ноябре международной конференции по проблемам миграции, в которой примут участие представители стран Евросоюза.

"В ноябре 2024 года мы планируем провести международную конференцию по противодействию нелегальной миграции в регионе с приглашением всех заинтересованных сторон, включая соседние страны, другие государства ЕС и СНГ", - сказал чиновник, которого цитируют госСМИ.

По его словам, "среди потенциальных участников конференции уже подтвердили свое участие ряд министров стран Европейского союза".