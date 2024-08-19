В Беларуси в ближайшее время определят перечень видов деятельности для ремесленников

Перечень видов деятельности для ремесленников будет определен в ближайшее время. Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством Совета министров.

Он напомнил, что в этом году принят обновленный закон по вопросам предпринимательской деятельности, из которого следует, что ремесленники становятся частью предпринимательского общества.

"По предложению правительства с 1 октября этого года можно стать ремесленником исключительно по установленному перечню видов деятельности. Этот перечень должен быть в ближайшее время определен правительством", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Также планируется подписание соответствующего указа. В этой связи Лукашенко поинтересовался, какие именно изменения предлагаются и чем обусловлен этот выбор, обсуждались ли эти изменения с населением.

"Надо обратить внимание, не создаст ли предлагаемое реформирование предпосылки для перехода части ремесленников, направления деятельности которых выпадут из перечня, в теневой сектор", - спросил Лукашенко.

В числе вопросов, которые он обозначил, - сохранение культурного наследия Беларуси и требование в ходе преобразований не потерять какое-либо редкое ремесло.