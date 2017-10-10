Ремесленники смогут рекламировать свою продукцию в интернете - указ

Лукашенко 9 октября подписал указ № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности», который входит в пакет документов, направленных на развитие предпринимательства и стимулирование деловой активности.

"Максимально расширяется перечень видов ремесленной деятельности, которые граждане вправе осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. В указанный перечень включены все виды творчества, осуществляемые на основе ручного труда", - говорится в комментарии к указу.

Уточняются места и способы реализации ремесленной продукции. Помимо продажи своих изделий на рынках, ярмарках и в иных местах, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами, ремесленники смогут продавать свои изделия непосредственно в мастерских, доставлять и пересылать продукцию покупателям по указанному им адресу.

Ремесленники также смогут рекламировать свою продукцию, в том числе в интернете.