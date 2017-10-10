Последнее обновление: 10.10.2017 11:13

Ремесленники смогут рекламировать свою продукцию в интернете - указ

Лукашенко 9 октября подписал указ № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности», который входит в пакет документов, направленных на развитие предпринимательства и стимулирование деловой активности.

"Максимально расширяется перечень видов ремесленной деятельности, которые граждане вправе осуществлять по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. В указанный перечень включены все виды творчества, осуществляемые на основе ручного труда", - говорится в комментарии к указу.

Уточняются места и способы реализации ремесленной продукции. Помимо продажи своих изделий на рынках, ярмарках и в иных местах, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами, ремесленники смогут продавать свои изделия непосредственно в мастерских, доставлять и пересылать продукцию покупателям по указанному им адресу.

Ремесленники также смогут рекламировать свою продукцию, в том числе в интернете.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование