Казахстан до 2050 года планирует получить дополнительные 70 млн тонн трудноизвлекаемой нефти

Национальная нефтекомпания АО "КазМунайГаз" (КМГ) намерена в будущем наращивать добычу за счет трудноизвлекаемой нефти, для этого будут использоваться новые технологии. Об этом сообщила пресс-служба КМГ.

"Касательно увеличения объема добычи было отмечено, что 50% запасов нефти являются трудноизвлекаемыми. Руководитель КМГ (Асхат Хасенов) пояснил, что применение новых технологий позволит за 2025-2050 годы получить порядка 70 млн тонн дополнительного объема нефтедобычи", - говорится в сообщении.

Поясняется, что вопрос изучения глубокозалегающих горизонтов, потенциал которых раскрыт не в полной мере, поднимался на расширенном совещании по вопросам развития нефтегазовой отрасли под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.

Во время совещания также обсуждались планы по реализации новых проектов и развития геологоразведки. Отмечается, что КМГ провела геологические исследования по всем основным осадочным бассейнам и начала бурение глубоких скважин (5500 метров) на участках Тургай Палеозой (Кызылординская область) и Абай (Каспийское море).

"В текущем году будет начато бурение на участках Каратон Подсолевой (Атырауская область) и Каражар (Актюбинская область). Принята комплексная программа по проведению сейсморазведочных работ в рамках лицензий на геологическое изучение недр, промежуточным результатом чего стали новые участки в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях", - говорится в сообщении.

В прошлом году в республике было извлечено 90 млн тонн нефти. В 2024 году Казахстан планирует добыть 90,3 млн тонн, в I полугодии 2024 года добыто 44,7 млн тонн.