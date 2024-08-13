Последнее обновление: 13.08.2024 16:26

В Минэкономики Беларуси заявляют о снижении количества предприятий в процедурах банкротства

На 1 июля 2024 года процедуры несостоятельности (банкротства) применялись к 796 субъектам хозяйствования, это на 16,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило Министерство экономики со ссылкой на полугодовые итоги применения закона «Об урегулировании неплатежеспособности» от Департамента по санации и банкротству.

Согласно информации, снижение количества субъектов хозяйствования (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) отмечается практически по всем регионам: в Могилевской области - на 55,2%, Гомельской - на 44,6%, Гродненской - на 34,9%, Витебской - на 28,7% и Минской - на 27,9%.

Наименьшее количество предприятий в процедурах несостоятельности в Могилевской области — 43 процедуры.

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