Стройрынок в Уручье и парк «Дримлэнд» выставлены на продажу

Строительный рынок в Уручье, принадлежащий компании бизнесмена Юрия Аверьянова «Ростэм», выставлен на торги. Начальная цена лота составляет 9 439 000 рублей.

Такая информация размещена на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве, передает Onliner.

В августе 2019 года Экономический суд Минска признал «Ростэм» банкротом и открыл ликвидационное производство. Если строительный рынок попадает на аукцион впервые, то другие активы компании Аверьянова ранее уже выставлялись на торги, но не были проданы по причине отсутствия заявителей. Так, парк развлечений «Дримлэнд» в прошлом году пытались продать за 29,1 млн рублей, на этот раз цена лота снижена до 9 752 787 рублей. За «Агрофирму Илья», расположенную в Вилейском районе, кредиторы хотели выручить 7,5 млн рублей, сейчас начальная цена составляет 6 916 000 рублей.

Активы выставлены на продажу тремя лотами. Аукцион должен состояться 6 ноября.

Проблемы у Аверьянова начались в 2013—2014 годах, когда возник крупный конфликт с «БПС-Сбербанком», выступившим кредитором при строительстве аквапарка «Дримлэнд». Банк обвинял бизнесмена в невозврате кредита, бизнесмен банк — в рейдерском захвате. Позже в отношении Аверьянова было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Согласно материалам дела, от 10 до 50 процентов наличной выручки заведений, входивших в структуру предприятий, подконтрольных Аверьянову, не отражалось в бухгалтерском учете. Бизнесмен был объявлен в розыск. Сейчас Беларусь добивается его экстрадиции из Германии.

Юрий Аверьянов — это рынок на «Динамо», авторынок в Малиновке, стройрынок в Уручье, ряд развлекательных заведений (Madison Club, «Блиндаж», «Африка», U2).