Цены на промпродукцию в Беларуси с начала года выросли на 5,6%

Индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2024 г. по сравнению с июнем 2024 г. составил 100,7%, с декабрем 2023 г. – 105,6%, из него на инвестиционные товары – 100,3% и 103,8% соответственно, промежуточные товары – 100,8% и 106,8%, потребительские товары – 100,6% и 103,8% соответственно.

Как сообщает Белстат, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2024 г. по сравнению с июнем 2024 г. составил 101,4%, с декабрем 2023 г. – 103,2%, в том числе в растениеводстве – 104,5% и 98,8% соответственно, животноводстве – 100,7% и 104,4% соответственно.

Индекс цен в строительстве в июле 2024 г. по сравнению с июнем 2024 г. составил 101,4%, с декабрем 2023 г. – 106,7%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,5% и 109,5% соответственно, машины и оборудование – 99,9% и 100,6%, прочие работы и затраты – 102,3% и 112,7% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июле 2024 г. по сравнению с июнем 2024 г. составил 99,5%, с декабрем 2023 г. – 106,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июле 2024 г. по сравнению с июнем 2024 г. составил 100,1%, с декабрем 2023 г. – 100,5%.