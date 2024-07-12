Цены на продтовары в Минске с начала 2024 года выросли на 3,2%

Цены на продовольственные товары в Минске в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. выросли на 1,1%, по сравнению с декабрем 2023 года – на 3,2%.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года цены на продтовары увеличились на 6,2%. За январь-июнь текущего года рост цен составил 6,4% к уровню января-июня 2023 года.

Непродовольственные товары в июне 2024 года подорожали по сравнению с маем на 0,5%, с начала года - на 3,1%. Годовой рост в июне составил 4,8% (к уровню июня 2023 года). За январь-июнь 2024 года цены на непродовольственные товары увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5%.

Цены на услуги в июне 2024 года выросли по сравнению с маем на 0,5%, с декабрем 2023 года – на 4,1%. В июне 2024 года к уровню июня 2023 года рост цен составил 6,9%. За январь-июнь текущего года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4%.