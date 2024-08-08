Экономическая ситуация в Польше стабильно улучшается. Это показывает анализ польского банка Pekao SA.

Основными двигателями этого процесса являются рост заработных плат и восстановление инфляции.

Главный экономист банка Эрнест Пытларчик отметил, что в этом году инвестиции и строительный сектор будут находиться в отрицательной зоне. Ожидается, что эффект от разблокировки средств из Национального плана восстановления станет заметен лишь в следующем году.

«Существуют определенные задержки, и это та среда, в которой банки вынуждены работать. В таких условиях трудно рассчитывать на повышение маржи по кредитам, особенно по кредитам для бизнеса. Конкуренция велика, а потребители продолжают быть осторожными. Мы наблюдаем быстрый рост депозитов, и этот тренд, вероятно, сохранится. Потребители, пережившие тяжелый период высокой инфляции, сейчас стремятся увеличить свои сбережения и действуют более предусмотрительно. Мы видим, что заработные платы растут, и потребители используют это для создания финансовой подушки безопасности», - сказал экономист.

Оперативные данные по ВВП за второй квартал будут опубликованы Главным статистическим управлением в следующую среду, 14 августа.