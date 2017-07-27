Экономика Польши растет вопреки действиям властей

Данные Центрального банка Польши и Европейского статистического ведомства (Eurostat) показывают, что на сегодня польская экономика является одной из самых динамично развивающихся в Евросоюзе.

Так, в начале июля ЦБ повысил прогноз по росту ВВП страны на текущий год с и без того немалых 4,0% до 4,7%. Инфляция должна снизиться до комфортабельных для Центробанка 2,3% годовых.

В свою очередь Eurostat добавляет, что по итогам 2016 года Польша удерживала первое место в ЕС по производству меди и серебра, добыче угля, а также была среди лидеров по выращиванию ряда сельхозпродуктов - яблок, черешни и клубники. Как объяснить столь кричащее противоречие в политическом и экономическом развитии страны? И действительно ли противоречие существует?

Ответ на этот вопрос можно частично найти в свежем летнем обзоре, подготовленном аналитиками финансово-кредитного института Raiffeisenbank International (RBI), традиционно активного в странах Восточной и Центральной Европы. Банк наблюдает синхронный взлет экономик всех стран региона в 2017 году и прогнозирует его продолжение на год следующий - в Чехии, Польше, Словакии, Словении и Венгрии. В исследовании подчеркивается, что это явление - часть глобального европейского экономического цикла, а не результат успехов какой-то отдельно взятой страны.

Причем Польши это касается в первую очередь. Достаточно вспомнить, что еще год назад европейские экономические издания рисовали полякам печальное будущее. С первым появлением во власти представителей национально-консервативной партии "Закон и справедливость", которая в 2015-2016 годах победила на выборах, польская валюта - злотый - сразу начала падать по отношению к другим денежным единицам.

Рейтинговые агентства стали снижать суверенный рейтинг польских ценных бумаг, мотивируя это политическими неурядицами в стране, ожидавшимся ростом расходов госказны и предстоящим конфликтом Варшавы с Евросоюзом.

Сегодня конфликт с ЕС налицо - но вот польская экономика смогла приспособиться к шокам и пока справляется с ними. Основная причина - низкая стоимость рабочей силы. Если сравнивать официальную статистику, то средняя зарплата в Польше в 2 раза ниже, чем в Германии. Однако немецкие предприниматели, работающие в Польше, говорят о том, что в реальности зарплаты их сотрудников в Польше в 4 раза ниже сравнимых специалистов в ФРГ. Так что пока немецкий бизнес доволен. "Польский рынок динамичен и подвижен", - объясняет Ивонe Хайдлер из Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA).

Но в самой Польше дешевизна рабочей силы является проблемой. Низкая оплата привела к тому, что с момента вступления в ЕС в 2004 году из страны уехали более 2 млн поляков - прежде всего, в Великобританию и Германию, где условия труда лучше. Предприятия и коммунальные службы Польши начали испытывать острую нехватку рабочей силы. Существенно смягчить проблему помог кризис в соседней Украине. Конфликты в Крыму и в Донбассе привели к массовой эмиграции украинцев, из которых около 1 млн перебрались в Польшу.

"Без украинцев нашу экономику ждала катастрофа", - открыто признает Цезарь Казмирчак, председатель польского Союза предпринимателей и работодателей. Сегодня, по данным польского ведомства по делам иностранцев, почти 90% запросов о получении вида на жительство приходит от граждан Украины. Большинство из них потом устраивается на работу помощниками по хозяйству, на стройки или фермы.

"Они самостоятельно учат язык и потом добросовестно работают", - положительно отзывается Казмирчак о трудовых мигрантах из Украины.

Но и в этой сфере намечаются изменения. С отменой Брюсселем краткосрочных виз для граждан Украины реальным становится уменьшение числа украинских иммигрантов в Польше. Их начинают привлекать ставшие более доступными другие страны Европы. Повышение уровня зарплат в Польше тут тоже не решит проблемы - ведь это снизит привлекательность страны для иностранных инвесторов.

Не случайно в 2017 году на крупнейшей в мире промышленной ярмарке - Ганноверской - премьер-министр Польши Беата Шидло была предельно доброжелательна к немецкому бизнесу.

"Пожалуйста, приезжайте к нам и инвестируйте", - зазывала она предпринимателей из ФРГ в Польшу, которая была в этом году страной-партнером ярмарки.

Но сомнения европейского бизнес-сообщества усиливаются. И причина не только в растущей стоимости рабочей силы в Польше. Общественно-политическая нестабильность в стране, популизм нынешних польских властей, раздающих дорогостоящие обещания гражданам, невнятная экономическая программа правительства начинают все больше тревожить предпринимателей.

Картину дополняет конфликт с Еврокомиссией, которая из-за ограничений Варшавой демократических свобод грозит Польше жесткими санкциями. Все это начинает сильно нагружать чашу весов с негативными факторами. На другой чаше, напомним, - позитивный тренд в экономике Европы, который, однако, как и любой другой тренд, явно не бесконечен.