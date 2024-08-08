ВВП Армении в I полугодии вырос на 10,4%

ВВП Армении в январе-июне 2024 года увеличился на 10,4% по сравнению с показателем первого полугодия 2023 года. Об этом сообщил статистический комитет страны.

Объем промышленного производства возрос на 18,2% до 1,408 трлн драмов, сельхозпроизводства - на 4%, до 285,824 млрд драмов.

Внешнеторговый оборот достиг $18,407 млрд, что в 2 раза больше с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт увеличился в 2,3 раза до $7,927 млрд, импорт - на 86,5%до $10,479 млрд.

Выработка электроэнергии в стране возросла на 2,2% до 4,543 млрд кВт.ч.

В бюджете Армении на 2024 год предусмотрено увеличение ВВП на 7%.

Экономический рост в Армении в 2023 году составил 9,4%.