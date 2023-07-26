ВВП Армении в 1-м полугодии вырос на 11,4%

Рост ВВП Армении в 1-м полугодии составил 11,4% по сравнению с показателем января-июня 2022 года. Об этом сообщил статистический комитет страны.

Объем промышленного производства возрос на 1% - до 1,168 трлн драмов, сельхозпроизводства - на 2%, до 278,565 млрд драмов.

В сфере строительства зафиксирован рост на 17% - до 174,2 млрд драмов, в сфере торговли - на 23,6%, до 2,281 трлн драмов, услуг - на 16,8%, до 1,431 трлн драмов.

Внешнеторговый оборот достиг $8 млрд 899,7 млн (рост на 72,9%). Экспорт увеличился на 72,8% - до $3,267 млрд, импорт - на 73%, до $5,633 млрд.

Выработка электроэнергии в стране сократилась на 2,7% - до 4 млрд 270,1 млн кВт.ч.

В госбюджете Армении на 2023 год рост ВВП заложен на уровне 7%.

По данным статистики, ВВП Армении в 2022 году вырос на 14,2%. Объем промышленного производства возрос на 7,8%, сельхозпроизводства - на 0,4%.

Официальный курс на 26 июля - 386,74 драма/$1.