Последнее обновление: 07.08.2024 16:43

Валютные резервы Китая в июле выросли на 1,1%

Валютные резервы КНР в июле выросли на 1,1% и составили $3,256 трлн. Об этом сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) страны.

Это максимальный прирост с начала текущего года, отмечает China Daily.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до $3,262 трлн, по данным The Wall Street Journal.

Резервы золота в КНР на конец прошлого месяца составляли 72,8 млн унций, сообщило также SAFE. Объем запасов драгметалла остается на этом уровне с апреля.

При этом в стоимостном выражении резервы золота увеличились до $176,64 млрд со $169,7 млрд в конце июня.

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