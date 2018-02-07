Последнее обновление: 07.02.2018 17:04

Валютные резервы Китая в январе выросли 12-й месяц подряд

В январе 2018 г. валютные резервы Китая увеличились по итогам 12-го месяца подряд.

Согласно данным Народного банка Китая (НБК), объем резервов повысился на $21,6 млрд по сравнению с декабрем - до $3 трлн 161,5 млрд.

В декабре рост валютных резервов КНР составил $20,7 млрд, по итогам прошлого года в целом показатель увеличился на $129,4 млрд.

Валютные резервы Китая активно растут благодаря жестким мерам контроля за оттоком капитала, при этом укрепление юаня относительно доллара США снижает необходимость использования валютных резервов для поддержки курса нацвалюты.

Объем золотых резервов страны в январе не изменился и по итогам месяца составляет 59,24 млн тройских унций, однако из-за роста цен на драгметаллы стоимость золотого запаса увеличилась на $3,2 млрд - до $79,7 млрд.

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