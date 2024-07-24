В Беларуси размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет увеличатся

С 1 августа изменяются размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, рассчитываемых исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике за II квартал 2024 г. (СЗП).

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, с 1 августа размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет увеличатся на 7,3%.

В частности, пособие составит:

на первого ребенка (35% СЗП) – 777,81 рубля (+53 рубля);

на второго и последующих детей (40% СЗП) – 888,92 рубля (+60,5 рубля);

на ребенка-инвалида (45% СЗП) – 1 000,04 рубля (+68,1 рубля).

В этих размерах пособие по уходу за ребенком до 3-х лет действует с 1 августа 2024 года по 31 января 2025 года.