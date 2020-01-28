В Беларуси с 1 февраля повышаются детские пособия

В связи с изменением с 1 февраля 2020 г. размера бюджета прожиточного минимума в Беларуси увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Как сообщает пресс-служба Минтруда РБ, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2398,70 рубля, второго и последующих детей – 3358,18 рубля.

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности повышается до 239,87 рубля.

Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет составит 119,94 рубля.

Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством, на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) повышается до 119,94 рубля, на ребенка-инвалида старше 3 лет – до 167,91 рубля.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет составит 239,87 рубля, с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет –287,84 рубля.

Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека повышается до 167,91 рубля.