Чехия выбрала корейскую компанию для строительства двух атомных энергоблоков за $17 млрд

Чехия выбрала южнокорейскую компанию Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) для строительства двух атомных энергоблоков в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Конкурентом KHNP была французская Electricite de France SA (EDF), но, по словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, предложение корейской компании было "лучшим во всех отношениях".

В тендере также участвовала американская Westinghouse, но Чехия еще в начале года исключила ее из числа претендентов, заявив, что компания не выполнила требования.

Стоимость строительства одного энергоблока KHNP оценивается в $8,6 млрд. Они будут простроены на АЭС Дукованы. В Чехии не исключают, что могут заказать KHNP строительство еще двух реакторов на АЭС Темелин, но пока это рассматривается как потенциальная возможность.

Группа южнокорейских компаний, включая подразделения Kepco, Doosan Enerbility и Daewoo Engineering & Construction, будет проектировать, строить и поставлять топливо для новых чешских реакторов.

Чехия делает ставку на атомную энергетику как на ключевую часть плана по отказу от угля, а также российской нефти и газа. Ранее правительство обещало финансовую поддержку энерго группе CEZ, чтобы та ввела в эксплуатацию по крайней мере один большой реактор, с которого бы началась замена стареющих советских ядерных энергоблоков.