В Чехии возобновили работу четыре энергоблока АЭС "Дукованы"

В ночь на четверг вновь началась подача электроэнергии потребителям с четвертого энергоблока чешской АЭС "Дукованы", который был остановлен 8 ноября на внеплановые ремонтные работы, сообщил журналистам представитель станции Йиржи Бездек.

Работа энергоблока прерывалась на ремонт в связи с неплотным состоянием импульсной трубки в неядерной части сооружения.

"Все профилактические контроли оборудования, которые техперсонал проводил после исправления небольшой неплотности во второстепенной части блока, были успешно закончены, энергоблок снова вырабатывает электроэнергию", - сказал Бездек.

Техперсонал станции приступил к постепенному снижению мощности четвертого блока после того, как был обнаружен повышенный приток нерадиоактивной воды в его закрытой дренажной системе. После проведенного контроля блока было принято решение о его неплановой остановке, поскольку ремонтные работы могли быть начаты лишь после охлаждения оборудования. После этого техники, в соответствии с правилами, проконтролировали все остальные подобные системы, дополнил Бездек.

Старейшая из двух чешских атомных станций "Дукованы" имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт, они были введены в строй с участием советских специалистов в 1985-1987 годах. АЭС покрывает пятую часть потребностей страны в электроэнергии.

Вторая чешская АЭС, "Темелин", которая находится на юго-западе республики, также была построена по советским проектам, ее коммерческая эксплуатация началась в 2002 году, спустя 17 лет после старта строительства. Станция состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Общая мощность обоих блоков в настоящее время составляет 2160 МВт. АЭС "Темелин" также вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике.