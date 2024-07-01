Последнее обновление: 01.07.2024 15:29

На рост цен в Беларуси повлияли российские факторы - МАРТ

Ускорение роста цен на импорт и годовой инфляции в России повлияли на рост потребительских цен в Беларуси. Об этом говорится в сообщении Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

"Основными факторами, оказывающими влияние на потребительские цены, являются ускорение прироста цен производителей (на фоне роста затрат), цен импорта, а также высокая потребительская активность на фоне расширения внутреннего спроса. Давление на инфляцию оказывает ускорение прироста ИПЦ в РФ до 8,3% против 7,8% в апреле 2024 г. к апрелю 2023 г.", - говорится в сообщении.

Вместе с тем за прошедший год белорусский рубль укрепился к российскому порядка 3,8% (май 2024 года к маю 2023 года), что "несколько нивелировало инфляционное давление на внутренний рынок Беларуси от импорта российских товаров по более высоким ценам".

Отмечается, что наибольшее влияние на годовую инфляцию оказывают цены на медикаменты на фоне курсовых колебаний, табачные изделия, плодоовощную и мясную продукцию, тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Так в сфере постоянно регулируемого ценообразования в республике в мае повышены цены на медикаменты на 0,7% за месяц, на водку - на 0,2%, на табачные изделия на 0,6%, а также на автомобильное топливо на 0,9%. Кроме того, повышены тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях экономического класса на 2,7% и межрегиональных линиях в среднем на 3,5%.

Напомним, в Беларуси годовая инфляция в мае ускорилась до 5,7%.

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