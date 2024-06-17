Последнее обновление: 17.06.2024 11:36

ЕАБР назвал кредиты и рост зарплаты в Беларуси факторами инфляционного риска

Рост кредитования физических лиц и заработной платы в Беларуси выступают факторами риска инфляционного давления, в то время как определяющим фактором роста цен остается госрегулирование, отмечают эксперты ЕАБР в еженедельном обзоре.

Годовой рост цен в мае 2024 года в Беларуси вырос до 5,7% после 5,6% в апреле.

«Государственное регулирование по-прежнему остается определяющим фактором динамики цен. Высокий рост заработных плат и расширяющееся кредитование продолжают оставаться факторами риска для усиления проинфляционного давления», - говорится в комментарии банка.

Ранее по теме


<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование