ЕАБР назвал кредиты и рост зарплаты в Беларуси факторами инфляционного риска

Рост кредитования физических лиц и заработной платы в Беларуси выступают факторами риска инфляционного давления, в то время как определяющим фактором роста цен остается госрегулирование, отмечают эксперты ЕАБР в еженедельном обзоре.

Годовой рост цен в мае 2024 года в Беларуси вырос до 5,7% после 5,6% в апреле.

«Государственное регулирование по-прежнему остается определяющим фактором динамики цен. Высокий рост заработных плат и расширяющееся кредитование продолжают оставаться факторами риска для усиления проинфляционного давления», - говорится в комментарии банка.