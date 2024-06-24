В ЕС пересмотрели санкции в отношении российских алмазов

Новый пакет санкции Европейского союза против России вносит изменения в импортное эмбарго российских алмазов из 12-го пакета санкций. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

В частности, запрет не касается бриллиантов, которые находились на территории Евросоюза или в третьих странах (за исключением России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу эмбарго.

Санкции против российских алмазов состоят из трех этапов:

прямой запрет на импорт российских алмазов (действует с января 2024 года);

запрет на бриллианты от 1 карата, сделанные в третьих странах из российских алмазов (действует с марта 2024 года);

с сентября 2024 года порог уменьшится до 0,5 карата, и все бриллианты должны были импортироваться через один из крупнейших центров алмазной торговли Антверпен для сертификации с использованием блокчейна.

Сегодняшним решением Евросоюз отложил на полгода, до 1 марта, запуск обязательной системы сертификации необработанных и ограненных природных бриллиантов.

Запрет на импорт ювелирных изделий с бриллиантами из России, ограненных в третьих странах, отложен на неопределенный срок.