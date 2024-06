Япония расширила санкции в отношении России

Власти Японии расширили антироссийские санкции и ограничения для компаний третьих стран за обход ранее введенных запретов.

Как сообщил МИД Японии, ограничения введены в отношении шести членов российского Центризбиркома, руководства ряда оборонных предприятий.

В списке фигурируют алмазодобывающая компания «Алроса», производитель микросхем «Микрон», ОКБ «Авиационный комплекс им. Илюшина», ОАО «Туполев», ООО «Оборонлогистика», АО «НПП «Топаз», ВПО «Точмаш», «Уралтрансмаш», АО «НПО «Курганприбор», ООО «Челябинский тракторный завод» и др.

Япония также ввела ограничения в отношении 11 компаний из Казахстана, Индии, Китая, ОАЭ и Узбекистана за обход санкций. Ряд из них, судя по названиям, связан с отраслью микроэлектроники. Среди таковых 7 китайских, включая Alpha Trading Investments Ltd, Asia Pacific Links Ltd, Guangzhou Ausay Technology Co., Ltd и другие, одна компания из ОАЭ - SCF Management Services Dubai Ltd, одна индийская -Si2 Microsystems Pvt Ltd, казахстанская Elem Group, LLC и узбекистанская Mvizion LLC.

Таким образом, санкции введены против тех, кто участвует в обходе ранее принятых санкций и помогает России закупать электронику для изготовления оружия.