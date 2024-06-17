Производство сельхозпродукции в январе-мае 2024 года выросло на 8,1%

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в январе-мае 2024 года в текущих ценах составило 8,6 млрд. рублей и увеличилось на 8,1% по сравнению с январем-маем 2023 года.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 8,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 8,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Белстат.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 770,7 тыс. тонн, что на 3,6% больше, чем в январе – мае 2023 г., молока – 3647,6 тыс. тонн (на 7,8% больше), яиц получено 1512,2 млн. штук (на 16,7% больше).

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,3% молока и 89,6% производства яиц.

На 1 июня 2024 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,3 млн. голов.