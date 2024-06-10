В Беларуси на 1 января 2024 года насчитывалось 3,8 тыс. фермерских хозяйств

На начало 2024 года в Беларуси насчитывалось 3822 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства.

За 2016 – 2023 годы их число увеличилось на 805 хозяйств, или на 26,7%, сообщает Белстат.

На 1 января 2024 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 320,9 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 221,9 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 96%, пахотные – на 86,6%.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2023 году по сравнению с 2015 годом увеличился в сопоставимых ценах в 2,1 раза, в том числе продукции растениеводства – в 2,2 раза, животноводства – в 1,5 раза.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2023 году она составила 2,9% (в 2015 году – 1,9%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств (свыше 75%) является растениеводство. На его долю приходится более 90% производимой фермерами продукции.

В 2023 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 332,4 тыс. тонн (4,3% от объема производства по республике), картофеля – 596,7 тыс. тонн (14,8%), овощей – 399,4 тыс. тонн (14,3%), свеклы сахарной – 104,4 тыс. тонн (2,2%), рапса – 36,1 тыс. тонн (4%).

Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства продукции животноводства остается незначительной. Так, в 2023 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по республике составила 10,3 тыс. тонн (0,6% от объема производства по республике), молока – 46,6 тыс. тонн (0,5%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 12,6 тонн (14,3%).