ЕС обсуждает с Украиной транзит газа из Азербайджана вместо российского

Срок действия соглашения о транзите российского газа в ЕС истекает в конце этого года, поэтому представители европейского правительства ведут переговоры с Украиной о подаче газа в следующем году. Один из вариантов - закачивать газ из Азербайджана в российские трубопроводы, ведущие в Европу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Европа пытается отвыкнуть от российского газа, но несколько восточноевропейских стран продолжают получать его через трубопровод, который пересекает Украину. Соглашение, которое покрывает эту транзитную схему, заканчивается в конце этого года. А в условиях продолжающейся войны большинство наблюдателей рынка ожидают, что поставки газа наконец прекратятся", - пишет агентство.

Учитывая это, представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами в Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году.

Один из вариантов, который обсуждался, заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, ведущие в Европу. Такая договоренность позволит Европе избежать трудностей, связанных с покупкой российского газа в то время, когда она пытается ограничить доходы Москвы.

Идея набирает обороты, поскольку становится понятно, что Украина была бы в выигрыше. Доходы от транзита составили около 1 миллиарда долларов в 2021 году,

Существуют также опасения, что вышедшие из использования трубопроводы могут стать военными целями или прийти в негодность, восстановление которых будет стоить дорого.

"Украина имеет невероятную инфраструктуру транзита и хранения газа, которую следует использовать, и Украина склонна использовать эту инфраструктуру, потому что она приносит много преимуществ", - сказал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев

Он исключил любые планы, которые предусматривают сотрудничество с российским ПАО "Газпром", и заявил, что поставки газа из Азербайджана "может иметь какое-то будущее". Азербайджан уже использует свой трубопровод в Европу на полную мощность.