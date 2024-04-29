Беларусь договорилась с РФ об очередном транше кредита под импортозамещение

Беларусь договорилась с Россией о предоставлении очередного транша кредита на реализацию импортозамещающего производства на белорусских предприятиях, сообщил министр промышленности РБ Александр Рогожник.

"Сегодня согласовано 25 проектов, на стадии рассмотрения еще 7, 5 из них уже одобрены российской стороной. Сегодня осталось выбрать совсем небольшое количество ресурсов, но с учетом этих семи проектов они будут все, безусловно, освоены, и с Минпромторгом достигнуты договоренности о выделении еще одного транша под высокотехнологичные совместные проекты", - сказал Рогожник в эфире белорусского гоств.

Ранее, Беларусь и Россия согласовали 25 проектов, под реализацию которых Россия открыла финансирование на сумму 81 млрд. российских рублей. На начало марта финансирование было предоставлено на реализацию проектов на сумму 57 млрд. российских рублей.