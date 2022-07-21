Путин поручил предоставить Беларуси 9 млрд. рублей ради снижения зависимости от западного софта

Путин поручил глава ВЭБ найти 9 млрд на кредит Беларуси для закупки российских инженерных классов.

"Игорь Иванович, а что такое девять миллиардов [рублей]? Вот у Игоря Ивановича активы банка - 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? Ну что это? О чем мы говорим?", - обратился Путин к главе ВЭБ Игорю Шувалову (цитата ТАСС).

"Белорусам помочь обязательно. Потому что это близкое нам, союзное государство", - добавил Путин.

Он также сказал, что поговорит с представителями Союзного государства, чтобы часть денег на реализацию проекта была выделена из союзного бюджета.

Поручение Путина последовало после того, как основатель проекта "Роббо" Павел Фролов пожаловался, что Беларусь перестала закупать "общероссийскую суверенную платформу образовательной робототехники", которая позволяет обучать «юных инженеров с пяти лет» и «снимать зависимость от зарубежных технологий и софта».

Фролов также заявил, что ранее Беларусь покупала «снимающие зависимость от зарубежных технологий и софта» инженерные классы на кредиты Всемирного банка.

"Удалось оснастить 170 школ, а теперь им такие кредиты не дают. Чтобы оснастить все школы Беларуси, требуется государственный кредит - 9 миллиардов рублей, и нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь, чтобы найти выход, решить такую задачу", - обрисовал проблему Фролов.

По его словам, компания уже вышла на рынки 27 государств и в перспективе хотела бы "оснастить хотя бы 10% школ всего мира".