Оборот Ozon в Беларуси вырос в 2,5 раза в 2023 году

Оборот маркетплейса Ozon в 2023 году, включая услуги, выросла на 11% по сравнению с итогами 2022 года и превысила 1,75 трлн. Российских рублей.

Оборот компании в Беларуси за 2023 год выросла в 2,5 раза, говорится в отчетности компании за 2023 год.

По итогам 2023 года количество активных продавцов год к году увеличилось почти вдвое и достигло 450 тыс. Число продавцов в Беларуси выросло в 2,3 раз. Число активных покупателей на маркетплейсе за прошедший год стало выросло на треть до 46,1 млн человек. В Беларуси число покупателей выросло на 74%.

Лояльность аудитории также показала существенный рост: каждый активный покупатель в среднем заказывает на Ozon 21 раз в год по сравнению с 13 заказами в 2022 году. Это позволило нарастить число заказов в 2,1 раза до 966 млн против 465 млн. В Беларуси число заказов за аналогичный период выросло в 2,6 раза.

Выручка компании увеличилась на 53% год к году за полный 2023 год и достигла 424 млрд. российских рублей преимущественно за счет роста доходов от оказания услуг. Выручка от оказания услуг выросла на 49% год к году в 4 квартале 2023 года и на 82% год к году за полный 2023 год.

Валовая прибыль в 2023 году выросла на 36% до 44,4 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 4,2 млрд рублей за 2023 год.