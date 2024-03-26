МАРТ РБ разъяснил поправки в закон о госрегулировании торговли и общественного питания

Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало разъяснения к принятым 7 марта поправкам в закон о государственном регулировании торговли и общественного питания, а также в декрет о развитии предпринимательства.

Первый блок мер направлен на реализацию мероприятий союзной программы по унификации требований к организации и осуществлению торговой деятельности и предусматривает меры, направленные на либерализацию условий ведения бизнеса:

исключение понятий «крупный магазин» и «сеть общественного питания» и предъявляемых к ним требований;

отмену обязанности субъектов хозяйствования подавать в местные исполнительные и распорядительные органы уведомление о начале осуществления экономического вида деятельности (в отношении розничной и оптовой торговли, общественного питания);

отмену обязанности согласования с местными исполнительными и распорядительными органами ночного (после 23.00 и до 7.00) режима работы объектов торговли и общественного питания. Исключение составят объекты, в которых в ночное время реализуются алкогольные, слабоалкогольные напитки и (или) пиво.

Второй блок мер направлен на оказание поддержки отечественным производителям и насыщение потребительского рынка качественными товарами и предусматривает:

введение запрета на возмещение торговым сетям затрат на утилизацию продовольственных товаров;

введение запрета на возврат торговыми сетями поставщикам продовольственных товаров со сроком годности до 30 дней;

введение запрета на предоставление вознаграждений за осуществление операций, относящихся к торгово-технологическому процессу, а также иных видов вознаграждений, определенных Советом Министров Республики Беларусь;

предоставление Совету Министров полномочий на определение порядка расчетов при поставке отдельных видов товаров;

закрепление обязанности субъектов розничной торговли разрабатывать и согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами перечень товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте;

введение обязанности субъектов торговли, субъектов общественного питания, поставщиков товаров представлять Министерству антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомам и Минскому горисполкому, а в случаях, установленных законодательными актами, иным государственным органам по их запросу и в установленные ими сроки информацию, необходимую для принятия мер в соответствии с возложенными на указанные органы полномочиями в области торговли и общественного питания.

Третий блок мер направлен на создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли и совершенствование правового регулирования отношений в области интернет-торговли и предусматривает:

изменение порядка начала осуществления торговли и общественного питания – любой торговый объект, объект общественного питания, торговый центр, рынок и интернет-магазин сможет начать работу только со дня включения сведений о нем в Торговый реестр;

расширение перечня технологий, с помощью которых осуществляется розничная торговля с использованием сети Интернет (не только через интернет-магазин, но и с использованием иных информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет).

Поправками также уточены определения отдельных терминов (торговый объект, объект общественного питания и др.) и введен ряд новых терминов («интернет-магазин», «услуги по продвижению товаров»).

Изменения вступят в силу с 11 июля 2024 г.