Последнее обновление: 15.04.2024 17:08

Белтелеком с 16 апреля повышает тарифы на отдельные услуги связи

Государственное предприятие «Белтелеком» с 16 апреля 2024 года повышает тарифы на услуги связи для физических и юридических лиц

Повышение тарифов осуществляется «с целью недопущения убыточности оказания услуг».

Как сообщает предприятие, повышение не затрагивает тарифы на следующие услуги:

стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет (byflyтм);
«Видеоконтроль»;
«Умный дом»;
предоставление операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к сегменту Интернет;
объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN);
предоставление в пользование цифровых междугородных и международных каналов.

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