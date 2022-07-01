Белпочта вводит запретительную комиссию на междунароные денежные переводы

Белпочта с 4 июля 2022 года вводит запретительную комиссию на международные денежные переводы.

Размер комиссии составит 15%, сообщается на сайте предприятия.

"РУП «Белпочта» с 04.07.2022 вводится плата за выдачу и пересчет наличных денежных средств при выплате входящих международных почтовых денежных переводов в операционных кассах объектов почтовой связи и на дому в размере 15% от суммы", - сказано в сообщении.

Всесте с тем, "плата не взимается при выплате международных почтовых денежных переводов по социально значимым неторговым платежам при условии предъявления получателем международного перевода оригинала документа либо его копии, заверенной в установленном законодательством порядке, подтверждающего принадлежность международного перевода к социально значимым неторговым платежам".

К таким документам, в частности, относятся исполнительный лист, решение суда, справка о начислении пенсии и пр.