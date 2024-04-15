Власти Беларуси потратили более 1 млрд. рублей на охрану природы в 2023 году

В 2023 году текущие затраты организаций республики на охрану окружающей среды составили 1,0395 млрд. рублей, что на 8,6% выше уровня 2023 года, сообщил Белстат.

В структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на обращение со сточными водами – 46,3% (480,9 млн. рублей), обращение с отходами – 28,9% (300,8 млн. рублей), охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 20,7% (214,9 млн. рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (51,9%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (25,7%), и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (13,6%).

В 2023 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Гомельской (271,9 млн. рублей, или 26,2% от общего объема по республике), Витебской (159,2 млн. рублей, или 15,3%) и Минской (157,9 млн. рублей, или 15,2%) областей.