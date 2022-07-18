Последнее обновление: 18.07.2022 21:39

Беларусь прекращает участие в Орхусской конвенции

Беларусь прекращает свое участие в Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, от 25 июня 1998 года (Орхусской конвенции).

Соответствующий указ №247"О выходе Республики Беларусь из международного договора" 18 июля подписал Лукашенко.

«Несмотря на достигнутые результаты по выполнению взятых на себя международных обязательств в соответствующей сфере, в октябре 2021 года Беларусь столкнулась с предвзятым и дискриминационным отношением со стороны руководящих органов Конвенции, фактами давления на суверенное государство. В сложившихся условиях невозможно полноценное участие Беларуси в Конвенции. Статьей 21 этого международного договора предусмотрено, что любая сторона вправе выйти из Конвенции», - говорится в официальном комментарии к указу.

Причиной для «предвзятого и дискриминационного отношения со стороны руководящих органов Конвенции» стала ликвидация общественной организации «Экодом».

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