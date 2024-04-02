Власти Беларуси не будут отмечать знаком качества оружие и военную технику

Белорусские власти не рискнули маркировать знаком качества оружие и военную технику, следует из постановления Совмина №224 от 29 марта 2024 года.
Согласно документу, знак качества не присваивается продукции, относящейся к следующим категориям:
- табачные изделия, нетабачные никотиносодержащие изделия, жидкости для электронных систем курения;
- вооружение и военная техника;
- пищевые продукты, полученные с использованием генно-инженерно модифицированных (трансгенных) организмов;
- продукция, к качеству и безопасности которой предъявлены претензии.