Совмин Беларуси утвердил секретный перечень значимых юридических лиц

Совмин Беларуси постановлением №302 от 11 мая 2023 года утвердил новую версию перечня юридических лиц, «обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности».

Новый перечень не публикуется.

«1. Для служебного пользования», - гласит постановление, которое вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Пока еще действующая версия перечня, утвержденная постановлением №964 от 11 ноября 2013 года, с учетом исключений насчитывает свыше 90 предприятий и организаций.